Apesar de ter passado sozinho pela passadeira vermelha dos BAFTA, Timothée Chalamet contou com a companhia de Kylie Jenner na cerimónia de entrega dos prémios.

O casal foi fotografado durante a gala, que decorreu no domingo, dia 16 de fevereiro, em Londres, e as imagens não tardaram a chegar à imprensa internacional e às redes sociais.

O casal combinou o look. Ambos escolheram para a ocasião um visual preto, com Kylie Jenner a destacar-se com um vestido decotado e cheio de brilho.

