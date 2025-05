Foi o estilista francês e diretor criativo da Tom Ford, Haider Ackermann, quem mostrou os bastidores da preparação do casal Kylie Jenner e Timothée Chalamet para os prémios David Di Donatello.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, Haider Ackermann destacou imagens do casal no evento, entre elas a captação do momento em que fizeram uma videochamada e onde podemos ver a celebridade a ajudar o ator a preparar-se antes de posarem juntos na passadeira vermelha.

A cerimónia de prémios, recorde-se, decorreu em Roma, Itália, na passada quarta-feira, dia 7 de maio. Veja as referidas imagens na publicação abaixo:

