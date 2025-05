Os fãs de Kylie Jenner não ficaram indiferentes aos brincos que a celebridade usou na 70.ª edição da gala de prémios David di Donatello, que decorreu em Itália, na quarta-feira, dia 7 de maio.

Isto porque a celebridade optou por uns brincos Schiaparelli que tinham uma mão em ouro com o que parecia ser um anel de noivado de diamante.

Rapidamente os fãs especularam que esta podia ser uma pista e acreditam que Kylie e o ator podem estar noivos.

De lembrar que o casal começou a namorar em 2023. Kylie Jenner é já mãe de duas crianças, Stormi, que nasceu no dia 1 de fevereiro de 2018, e Aire, que nasceu no dia 2 de fevereiro de 2022, fruto da relação terminada com o rapper Travis Scott.

