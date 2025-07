Foi a 12 de maio que a família da influencer norte-americana Emilie Kiser viveu uma verdadeira tragédia. O seu filho mais velho, Trigg, de três anos, morreu afogado na piscina de casa, no estado do Arizona, Estados Unidos da América.

Passados dois meses, o Departamento de Polícia de Chandler (CPD) deu uma atualização do caso na rede social X.

O marido de Emilie, Brady Kiser, pode enfrentar uma acusação de abuso infantil pelo que aconteceu ao menino já que era o adulto responsável por ele no momento do acidente. Brady estava em casa com o outro filho do casal, Theodore, que nasceu a 29 de março deste ano.

A polícia avança ainda que a investigação sobre a trágica morte foi concluída, referindo que os investigadores recomendaram que Brady fosse julgado por uma acusação de crime de Classe 4 por abuso infantil por ter agido de forma negligente.

O CPD entregou o processo ao Ministério Público, que vai rever tudo, voltando para a polícia para mais investigações se assim for decidido. Se o Ministério Público achar que as acusações não são fortes, o caso será arquivado sem que Brady sofra as consequências.

O que aconteceu no fadídico dia 12 de maio

Brady estava em casa com Trigg e o bebé recém-nascido Theodore. Emilie estava fora de casa na companhia de amigos. O jovem, de 28 anos, disse à polícia que viu o filho a brincar perto da piscina, o que era comum para ele. Disse ainda que a piscina deveria ter uma capa de proteção. Foi aí que o perdeu de vista por cerca de três a cinco minutos e, quando foi à parte exterior da casa, encontrou-o dentro da piscina.