A influencer norte-americana Emilie Kiser, de 26 anos, perdeu o filho mais velho, Trigg Kiser, de apenas três anos, depois deste se ter afogado na piscina de casa.

A criança foi encontrada inconsciente na piscina, segundo a informação disponibilizada pelo Departamento de Polícia de Chandler, citado pelo Daily Mail.

O acidente ocorreu no passado dia 12 (segunda-feira) e este chegou a ser levado de helicópero para o Hospital Infantil de Phoenix, estado do Arizona. Trigg não resistiu e acabou por morrer no passado domingo, dia 18 de maio. Segundo a publicação, estão investigações a decorrer.

Emilie e Brady foram pais pela primeira vez em 2021. Em setembro de 2024 anunciaram que estavam à espera do segundo filho, Theodore, que nasceu a 29 de março deste ano.

