Chegou ao fim a mais recente edição de 'Casados à Primeira Vista', da SIC, e com uma grande surpresa. Isto porque houve mais um casamento, mas desta vez não foi às 'cegas'.

João Ricardo, que tinha-se casado com Marta, acabou por dar o nó com outra colega do programa, Raquel, que tinha-se casado com Hugo. Mas antes, Raquel e Hugo trocaram os votos.

Na reunião final do 'Casados À Primeira Vista', foram partilhadas imagens da renovação dos votos e Hugo, de 50 anos, disse a Raquel: "Queria agradecer-te a tua coragem para embarcar nesta louca viagem que levou a que nos encontrássemos.

Partimos para uma intensa e divertida lua de mel, que nunca mais esquecerei. Os nossos mergulhos no mar e piscina, as sessões de dança onde os teus dotes de bailarina foram, sem dúvida, melhor que os meus. E não fica por aí, Raquel.

Grato estou por teres partilhado a tua vida pessoal, os teus amigos mais íntimos, o teu amor Pigo. És, efetivamente, uma mulher de armas e independente, lutadora, divertida, extrovertida. E eu sempre te aceitei. Aliás, não podia, nem queria mudar-te. Quero que fiquemos amigos, mas, por agora, tenho de ir viver a minha vida a todos os níveis. Desejo-te o melhor. Com amor, Hugo."

Por sua vez, Raquel, de 45 anos, disse a Hugo: "Muitas vezes senti ansiedade, perdi o meu brilho e a minha identidade. Perdi a confiança em mim, reagi com fraca inteligência emocional a constantes ataques onde me era sempre imputada a culpa. Do outro lado, vi e senti uma manifestação de atitudes arrogantes e uma postura superior. Uma reação de raiva, desdém e vingança quando confrontado com a possibilidade de falhar.

Obrigada, Hugo, por me fazeres entender que consigo e estou pronta a amar, e a viver uma experiência linda com um homem a sério. Não te quero mal, só não te quero para mim. Sairei daqui de cabeça erguida e consciência tranquila, e continuo uma mulher do caraças."

Por fim, como seria de esperar, Hugo e Raquel não renovaram os votos. No entanto, Raquel levou desta experiência um amor, apesar de não ter sido a escolha dos especialistas.

O casamento de Raquel e João Ricardo

"Esta edição termina como tudo começou. Hoje é dia de casamento", anunciou Diana Chaves já na reta final do programa, tendo depois chamado o noivo, João Ricardo.

"Cheguei até aqui com uma boa amizade. Tudo começou com uma excelente amizade que tivemos aqui dentro do programa. Depois do programa continuou e [começou a ser] bem mais do que uma amizade", partilhou João Ricardo, que confessou que "nunca imaginou" que a sua participação no programa da SIC tivesse este desfecho.

João Ricardo admitiu depois que não tinha contado à mãe que iria casar-se de novo no programa. "Incrédula", foi assim que ficou a sua mãe, que também não sabia que o filho estava a viver uma nova relação.

"Acredito [que é a tal] porque é uma pessoa que me faz sentir bem, leve. A Raquel é uma pessoa que tem soluções, não traz problemas. Alguma coisa que haja, ela não vai olhar para o copo meio vazio, olha para o copo meio cheio. No fundo, é o que preciso, de alguém ao meu lado assim", acrescentou João Ricardo, tendo desvendado desde logo que iria dar o nó com Raquel.

"Isto é que foi uma surpresa", acrescentou depois a mãe do concorrente, que estava na plateia, deixando os restantes a rirem-se da sua intervenção.

"Hugo, mete os olhos nisto", brincou João Ricardo ao receber a noiva Raquel. "Sejam felizes", reagiu Hugo.

"Estás mesmo gira! Posso casar contigo?", disse João Ricardo para a noiva. "Podes! Eu deixo", respondeu Raquel, com um rasgado sorriso no rosto, antes de trocarem as alianças.

