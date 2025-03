Hugo foi dos mais polémicos participantes que já passou pelo programa 'Casados à Primeira Vista'. O motorista profissional fez parte do formato em 2018, dando o nó com Ana Águas.

O casal não se entendeu e as discussões de ambos fizeram correr tinta na imprensa, levando ao inevitável divórcio.

Passados sete anos, Hugo está de volta a 'Casados à Primeira Vista'. O participante surgiu no episódio de domingo, 23 de março, do formato da SIC, dando o nó com Raquel.

"Sete anos depois, o Hugo está de volta e pronto para dar mais uma oportunidade ao amor", lê-se no Instagram do canal, que mostra o antes e depois deste 'noivo famoso'.

