Sentir dor no ombro após praticar padel não é normal e merece ser avaliado. O padel é um desporto que envolve movimentos repetitivos dos braços, sobretudo em situações de impacto, como nos remates.

Esse tipo de esforço pode sobrecarregar as estruturas do ombro — como os tendões da coifa dos rotadores ou da bursa — e desencadear problemas como tendinites, bursites ou síndromes de conflito. Esses problemas manifestam-se como dor ao levantar o braço, dificuldade para movimentar a articulação ou até desconforto mesmo em tranquilidade.

É fundamental lembrar que a dor é sempre um sinal de alerta do corpo e nunca deve ser ignorada. Manter a prática desportiva pode agravar a lesão e tornar o tratamento mais difícil.

Por isso, recomendamos sempre uma avaliação médica para identificar a origem do problema e, se necessário, iniciar um plano de reabilitação que possa incluir fisioterapia, correção de técnica ou pausas adequadas.

O objetivo é resolver a causa da dor, evitar complicações e permitir um regresso seguro ao desporto.

Quando o tratamento conservador não é suficiente, pode ser necessário recorrer à cirurgia para corrigir a lesão. É nestes casos que posso ajudar: sou especialista em cirurgia do ombro, coordenadora da Unidade de Ombro e Cotovelo da CUF Tejo, e coloco toda a minha experiência ao serviço dos meus doentes para encontrar a melhor solução, sempre com o objetivo de recuperar a função e devolver qualidade de vida com segurança.

Um artigo da médica Bárbara Campos, especialista em Ortopedia e Traumatologia do Ombro.