O dia 17 de julho será para sempre especial para Ricardo e Francisca Pereira. Foi neste dia que em 2010 o ator, de 45 anos, e a companheira de longa data, de 41 anos, oficializaram o amor que os une na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas.

Ontem, quinta-feira, chegaram às "bodas de Cristal" e não deixaram de assinalar publicamente o feito.

"15 anos…. Foi ontem, foi hoje, será amanhã. Txi amo", realçou Francisca ao lembrar na rede social Instagram fotografias antigas do casamento.

Data especial celebrada em hotel no Douro

Ricardo e Francisca Pereira são pais de três crianças Vicente, de 13 anos, Francisca, de 11, e Julieta, de sete. O casal adora passar tempo e viajar em família, mas para celebrar o aniversário de casamento decidiram fazer uma escapadinha a dois. Há 14 anos casaram-se no Alentejo, mas agora escolheram o Douro para festejar.

O ator e a mulher estão na Quinta São Luiz The Vine House Douro. Trata-se de um empreendimento turístico localizado em Santo Adrião, município de Armamar.

No local, Ricardo e Francisca vão celebrar, carregar energias e namorar com vista para o Douro. Para os interessados em ter uma experiência semelhante, importa referir que o hotel oferece quartos com valores entre os 200 e os 300 euros por noite.

Ricardo e Francisca Pereira voltaram a casar-se em 2023

Adeptos de uma boa festa, Ricardo e Francisca Pereira decidiram repetir a celebração de casamento em 2023. Na época, o casal quis celebrar de forma única os 17 anos de vida em comum e 13 de casamento.

No ano anterior, a 17 de julho de 2022, Francisca pediu ao marido para voltarem a casar-se. Ricardo Pereira disse imediatamente que sim à ideia da esposa e no ano seguinte a festa concretizou-se.

O ator e a companheira renovaram os votos de casamento na Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, Beja, rodeados de familiares e amigos. Ao contrário do que aconteceu no primeiro casamento, onde ainda não havia filhos, os rebentos do casal tiveram oportunidade de participar ativamente nesta celebração.

Francisca voltou a vestir-se de branco para repetir o 'sim' e foi levada ao latar pelo filho mais velho de ambos, Vicente.

Entre os convidados estiveram rostos bem conhecidos do público português, tais como Cláudia Vieira, Raquel Strada, Ana Brito e Cunha e Pimpinha Jardim. Do Brasil, onde o casal vive desde que Ricardo Pereira passou a ser presença assídua em novelas da Globo, vieram igualmente nomes famosos como Fernanda Rodrigues, Lavinia Vlasak e Marcos Caruso.

A cerimónia ficou ainda marcada por atuações de artistas portugueses como Toy e Tiago Bettencourt.

