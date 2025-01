Ricardo Pereira está de regresso à ficção nacional, desta vez para dar vida a um vilão na nova novela da SIC, 'A Herança'. No evento de apresentação das novidades da SIC na programação, o ator falou sobre esta personagem em conversa com os jornalistas.

Este revelou que é um vilão "dissimulado" e, acima de tudo, muito mentiroso. "Ele vai utilizando aos poucos quem necessita. É de tal maneira tão confuso para mim que estou a gravar, a mentir, e digo o nome de outras personagens".

Esta dificuldade, realça, é desafiante e obriga-o a estar muito atento a tudo o que acontece.

"É uma personagem que te obriga a ter uma disciplina muito rigorosa em tudo", dá conta, referindo que mesmo a aparência tem de ser perfeita e, que por isso, faz questão de treinar todos os dias antes das gravações.

Outro dos hábitos que adotou é a meditação. "Acho que ele tem que ter uma batida leve. As pessoas não podem sentir que ele é o vilão. Tem que transmitir confiança, leveza", justifica. A exigência é de tal forma que Ricardo chega ao final dos dias com "dor de cabeça".

A dedicação à família... e ao amor

Com a intensidade das gravações, Ricardo Pereira tem de fazer uma gestão bastante cuidadosa da sua dinâmica familiar. Pai de três filhos - Vicente, de 13 anos, Francisca, de 11, e Julieta, de sete - frutos do casamento com Francisca Pereira, este confessou que estes entendem o seu trabalho.

Ainda assim, na folga de um dia e meio de que dispõe em período de gravações, faz questão de se dedicar totalmente às crianças, procurando desdobrar-se nas inúmeras atividades e compromissos com eles.

"Às vezes é cansativo também, mas quem é pai ou mãe, sabe que é assim. Mesmo que seja cansativo, tu desligas e faz-te bem", reconhece.

Priorizar os momentos a dois

Casado há 14 anos com Francisca Pereira, o ator revelou que o segredo da união está nos pequenos momentos. "É importante não nos esquecermos da vida a dois. Se nos esquecermos de alimentar isso, qualquer dia chegam e não se conhecem mais", realça.

"É ter espaço para cada um fazer as coisas que gosta e também ter espaço para os dois nos encontrarmos. As pessoas têm que se manter vivas, porque senão chega o momento que o mundo anda, as crianças vão para uma faculdade, ou para estudar fora, vão ter a sua vida, tal como nós quando éramos jovens", reflete.

Na visão do artista, o importante é aproveitar "todos os segundos". "Às vezes é tão simples, é só parares. É um gesto, como ver a lua e ficar a conversar".