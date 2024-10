Com o Halloween à porta, são várias as caras conhecidas que partilham os filhos com as máscaras mais assustadoras.

A casa de Ricardo e Francisca Pereira já está a entrar no espírito do Halloween. O ator partilhou, nas redes sociais, que as filhas, Julieta e Francisca, já fizeram questão de usar as suas máscaras da altura mais assustadora do ano. "Halloween 2024. Temos uma 'Rampira' como diz a Julieta e a Francisca ainda não nos apercebemos bem qual personagem é, mas ela é que fez a sua própria 'make', arrasou", escreveu o ator na legenda da publicação. Na caixa de comentários são vários os elogios deixados à originalidade das meninas. Ricardo e Francisca Pereira são ainda pais de Vicente, de 12 anos. Veja as imagens na galeria.