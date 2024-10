Para aqueles que desejam ajudar os mais novos a viverem momentos memoráveis, fique com estas atividades de Norte a Sul do país. Desde passeios aterradores a oficinas criativas, estas experiências invocam o espírito do Halloween de forma divertida.

1. Alentejo: uma caminhada assustadora e uma peça de teatro

já na próxima quinta-feira, 31 de outubro, que a Câmara Municipal de Elvas, em parceria com a Associação Arkus, vai promover “Um Susto de Caminhada”, para a qual são convidados os miúdos, para que em conjunto e mascarados, assinalem a efeméride. Depois da caminhada ainda vão ter a oportunidade de assistir à peça “A Bruxa que não sabia voar”.

2. Algarve: descobrir e aprender no meio do terror

O Halloween no Zoomarine oferece uma experiência para toda a família, com atividades para todos. As crianças podem participar em pinturas faciais e num concurso de máscaras infantil, no dia 31 de outubro, onde o disfarce mais criativo será premiado. Para os mais corajosos, o cinema 4D com o filme "Spooky Park" e a Passagem dos Sustos, um labirinto de terror para maiores de 14 anos, prometem momentos de adrenalina. Os mais pequenos também têm o seu espaço no Túnel Fantasma, um labirinto temático. Além da diversão, o evento combina a magia do Halloween com atividades educativas que permitem às famílias explorar a natureza enquanto criam memórias inesquecíveis.

3. Lisboa: desvendar um mistério num museu

No dia 31 de outubro, o Museu das Comunicações estará aberto até às 22h para uma celebração especial de Halloween, com visitas guiadas gratuitas e uma intrigante atividade de mistério. Os participantes, atuando como detetives, serão desafiados a desvendar um enigma numa estação de muda do século XIX. Com sessões às 18h e 20h, a participação é gratuita e é a oportunidade perfeita para uma aventura em família. Para participar basta fazer inscrição prévia através de um formulário.

4. Porto: criar peixes assustadores no maior aquário do Norte

O Sea Life Porto celebra o Halloween com a chegada de "peixes fantasma", espécies enigmáticas que vão invadir o aquário, de 31 de outubro a 2 de novembro. Os visitantes poderão participar numa oficina criativa, onde desenham peixes invisíveis que ganham vida com tinta especial, transformando-se em máscaras e bandeirolas para usar ao longo da visita. Além disso, novos habitantes assustadores, como morcegos, esqueletos e aranhas, vão decorar a Baía das Raias, tornando a experiência ainda mais imersiva e assustadora, complementada pela presença das próprias raias, que podem parecer ameaçadoras quando em alerta.

5. Setúbal: um atelier de enfeites aterradores

A Casa da Biodiversidade propõe uma experiência divertida e criativa para celebrar o Dia das Bruxas, especialmente pensada para crianças e jovens entre os 6 e os 14 anos. Neste ateliê, os pequenos artistas poderão dar largas à imaginação ao criar enfeites assustadores que poderão levar para casa. A atmosfera promete ser festiva, por isso, convidamos os participantes a vestirem-se a rigor com as suas melhores fantasias e a trazerem um lanche temático para partilhar com os amigos. A atividade realiza-se no sábado, das 16h às 18h, e as inscrições, totalmente gratuitas, estão abertas de 21 de outubro a 1 de novembro, com um limite de 15 participantes.