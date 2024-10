Kylie Jenner entrou no espírito de Halloween um dia antes e partilhou as suas máscaras. O disfarce escolhido? A personagem de Jane Fonda no filme 'Barbarella', de 1968.

Para o primeiro de três looks, Jenner pousou para uma sessão fotográfica com um top metálico, trocando o cabelo castanho por uns caracóis loiros.

No segundo disfarce, Kylie recriou o outfit de pêlo (e uma cauda) com botas prateadas que a 'Rainha da galáxia' usava no filme. Por fim, foi recriado o look icónico com duas peças metalizadas, uma capa feita de correntes e uma arma.

Carregue na galeria para ver os impressionantes disfarces de Halloween.