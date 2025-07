Carlos Areia e Rosa Bela casaram-se este sábado, 26 de julho. A novidade foi partilhada nas redes sociais dos atores e a filha de Carlos, Cristina Areia, fez também questão de mostrar alguns registos do momento. (Pode ver algumas imagens na galeria que preparámos para si).

Rosa, de 33 anos, partilhou as imagens captadas por uma fotógrafa e escreveu na legenda da publicação:

"O ensaio geral foi ontem (já passa da meia noite)! Hoje será a grande estreia! 16 anos depois vamos realizar um sonho, juntar a nossa família e as nossas pessoas!", escreveu a artista.

Os looks dos noivos

No momento do casamento na conservatória do registo civil os noivos foram acompanhados por alguns familiares e amigos que fizeram questão de brindar à felicidade do casal.

Rosa Bela usou um vestido branco e curto, de cavas e com saia plissada. O sapatos combinam com o vestido e são da mesma cor, tendo um salto pequeno. A maquilhagem foi simples, e a atriz usou o cabelo semi-apanhado com ligeiras ondas. O look ficou completo com um pequeno colar e uns brincos a acompanhar. Destacamos o bouquet da noiva cheio de rosas vermelhas.

Já Carlos Areia, de 81 anos, optou por um conjunto de linho de camisa e calças num tom bege, combinado com sapatos castanhos. Veja mais fotos na galeria.



© Instagram - Cristina Areia

E a grande festa?

A festa de casamento decorre este domingo, 27 de julho, na Herdade da Emberiza, em Alenquer, um evento que terá cerca de 100 convidados, tal como disse Rosa numa recente entrevista ao 'Dois às 10', da TVI. A atriz terá várias madrinhas: "Patrícia Candoso, Filipa Candoso, Margarida Lopo, Andreia Rodrigues, o amigo Emerson e a prima Carina", confessou ainda no formato matutino.

A despedida de solteira

Rosa Bela teve direito a uma grande despedida de solteira com as amigas mais próximas que aconteceu na passada terça-feira, 22 de julho.

No Instagram, a artista partilhou imagens do momento, que decorreu dentro de um barco que atravessou o rio Tejo.

"Ainda estou a processar tudo! Era para ser um simples jantar com as minhas damas de honor e acabou por ser a surpresa mais incrível que alguma vez poderia imaginar. Amigos incríveis, pessoas que admiro e que me inspiram, juntaram-se para me dar um momento único: um passeio no barco lindo da Sailing Lovers, com jantar e uma vista de Lisboa que nunca vou esquecer", escreveu Rosa na legenda da publicação onde mostra as fotos do evento.