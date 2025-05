Carlos Areia e Rosa Bela vão casar a 27 de julho de 2025. O casal marcou presença esta quinta-feira, 1 de maio, no programa das manhãs da TVI, para falarem do aguardado momento e receberam o apoio de Cláudio Ramos.

"Sou das pessoas que vos acompanho desde sempre e que acreditei sempre. Lembro-me perfeitamente de uma vez que estávamos com a Cinha que disse que vocês gostavam mesmo um do outro e que iam ficar juntos. Até me estou a arrepiar", disse o apresentador.

De seguida, a atriz confessou que a festa vai ter "100 convidados" e revelou ainda quem serão as suas madrinhas.

"Patrícia Candoso, Filipa Candoso, Margarida Lopo, Andreia Rodrigues, o meu amigo Emerson e a minha prima Carina", confessou.

A cerimónia do casal, que está junto há 17 anos, vai decorrer na Herdade da Emberiza, em Alenquer.

