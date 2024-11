A Portugal Duty Free reuniu vários convidados no Estúdio Time Out para celebrar a abertura do seu novo conceito de loja nos aeroportos do país e Francisca Pereira foi uma das convidadas.

Ao Fama ao Minuto, revelou alguns dos detalhes sobre o Natal que irá passar em família e em Portugal.

Apesar de Francisca Pereira ter afirmado que não tinha preferência entre celebrar o Natal no Brasil ou em território nacional, destacou as diferenças óbvias de poder vivê-lo em Portugal este ano.

"Não tenho preferências, mas é diferente. Aqui está frio e ficamos em casa à lareira, enquanto que lá vamos dar um mergulho enquanto o peru está a assar", brincou. "Aqui estamos com mais família e com mais amigos".

Ao Fama ao Minuto confessou que a família Pereira ainda não fez a árvore de Natal, contudo, já tem a casa decorada.

"Já tenho os presentes para todas as pessoas, só falta a do Ricardo, como sempre. É dificílimo. Mas pronto, temos um presente para cada um dos nossos filhos. Os avós também 'abusam' sempre, não é? E, portanto, vai ser assim. Um Natal por cá, em família".

Relembre-se que Francisca Pereira é casada com o ator Ricardo Pereira há 18 anos e têm três filhos, Vicente, Julieta e Francisca. O casal vive constantemente entre o Brasil e Portugal.

