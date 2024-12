Tiago Teotónio Pereira já tem os preparativos para o Natal adiantados e, enquanto marcava presença no evento da Portugal Duty Free que decorreu no passado dia 28 de novembro, contou tudo aos jornalistas.

Antes de mais, revelou que o Natal será celebrado em família, contudo, tanto o dia 24 como o 25 de dezembro serão bastante preenchidos.

"Tanto eu como a Rita [Patrocínio] temos famílias muito grandes. A nossa dinâmica é muito peculiar, porque os meus pais estão separados, os pais dela também", começou por explicar.

"Portanto, primeiro vou estar com o meu pai, depois almoço com a minha mãe, depois vou ter com a minha avó, depois vamos ter com a mãe da Rita. Ou seja, de 24 de manhã a 25 à noite estamos a rodar famílias. Mas é bom, temos muitos primos. Eu faço questão de ir ao meu Natal e faço questão de ir ao Natal da Rita", prosseguiu.

Aos jornalistas, além de referir que já tem a casa decorada para esta época especial, fez questão de abordar a questão do consumismo habitual desta altura do ano.

"Eu e a Rita não vamos dar presentes um ao outro. [A Camila] tem tudo. As crianças hoje em dia têm tudo. Vão para casa dos primos e recebem um montão de presentes, depois vão para casa dos avós e é a mesma coisa. Acho que temos de combater um bocado esta política do consumo e do consumismo", rematou.

Em jeito de brincadeira, acrescentou: "É mesmo muita coisa e depois ela [a filha Camila] perde-se a abrir presentes. Ao terceiro presente, já nem está a ver o que está a receber, só está a abrir. Portanto, mais vale embrulhar fruta e ela vai desembrulhando".

Relembre-se que Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio são casados e têm duas filhas, Camila de três anos e Júlia de seis meses. No evento da Portugal Duty Free, o ator afirmou que tudo "tem corrido bem", apesar da mais pequena "não dormir à noite". Além disso, Camila ficou "muito feliz com o nascimento da irmã", não tendo sentido qualquer problema de atenção ou ciúmes.

