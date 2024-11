Tiago Teotónio Pereira foi mais uma das celebridades convidadas para a apresentação das novas lojas Portugal Duty Free, que decorreu no estúdio do Time Out Market, em Lisboa.

Aos jornalistas, falou do papel que tem estado a preparar para a nova novela da TVI, 'A Protegida'.

Na trama, que só irá estrear em 2025, em substituição de 'Festa é Festa', Tiago Teotónio Pereira interpreta Nuno, um treinador de karaté.

"Estamos a gravar há duas semanas e a história gira muito à volta da Matilde Reymão - a protagonista - que é uma personagem muito, muito forte", começou por dizer.

"Ainda me perguntaram se podia ser o par [da Matilde], mas nesta altura não dava fazer um papel de protagonista. Nem pensar. A minha filha pequena ainda está em casa, portanto, apesar de estar a gravar muito, ainda tenho vida", explicou.

'A Protegida' conta com nomes como Maria do Céu Guerra, Inês Herédia, Alexandra Lencastre, Maria Rueff e Pedro Sousa que, por sua vez, é o par romântico da personagem de Matilde Reymão.

"Eu faço de melhor amigo do Pedro", continuou Tiago Teotónio Pereira. "Temos um ginásio de karaté, portanto está ligado ao desporto".

Para a personagem, o ator revelou que teve de "aprender karaté". "Ainda estou a ter aulas com um professor. Já fiz judo em miúdo, já lutei boxe, apesar de não ter nada que ver", brincou. "Mas é sempre giro e eu gosto. Tenho aulas às segundas e sextas, ou então quando não gravamos. Amanhã tenho karaté às oito da manhã".

Além disso, contou aos jornalistas que faz par romântico com a atriz Paula Neves e com quem tem dois filhos na novela.

"Nós trabalhámos juntos agora nos 'Vizinhos Para Sempre' [série da TVI]. Adoro a Paula Neves. Ela é uma referência para mim, é muito talentosa e eu adoro trabalhar com colegas talentosos, portanto, estou muito bem entregue", concluiu.

