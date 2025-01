'Vizinhos para Sempre', a série de humor da TVI e da Amazon Prime, que estreia no dia 18 de janeiro, conta com Tiago Teotónio Pereira no elenco.

No evento de lançamento em que o Fama ao Minuto esteve presente, na quinta-feira, 9 de janeiro, em Lisboa, o ator falou da nova produção, mas também do projeto em que está a trabalhar atualmente.

Em 'Vizinhos para Sempre', Tiago Teotónio Pereira interpreta o gestor do condomínio 'Terraços do Glamour'.

"Foi uma maluquice, mas foi giro. Este é o meu tipo de humor, eu gosto deste género. E esta série é sobre a vida de um condomínio, portanto, eu acho que é um lugar comum de toda a gente que já foi a reuniões de condomínio, de ter estas situações que acontecem, e eu acho que isso é que tem graça", comentou com os jornalistas presentes.

Quando questionado sobre o que se encontra atualmente a fazer, em termos profissionais, respondeu: "Agora, estou a gravar a novela, 'A Protegida'. É uma história muito mais densa, não posso dizer grande coisa. Posso dizer que tenho um ginásio, que pratico artes marciais, e que sou casado com a Paula Neves. Nos 'Vizinhos', ela é minha condómina, agora, é minha mulher."

A série de humor marcou também o regresso à partilha do ecrã com Margarida Bakker, que faz de sua mulher; ao mesmo tempo que trabalhou pela primeira vez com a mãe de Margarida, Alexandra Lencastre.

"Com a Margarida eu já tinha trabalhado, mas com a Alexandra não, é uma escola. A Alexandra é uma atriz gigante. É bom trabalhar com estes atores que já têm uma carreira muito maior do que a minha e uma pessoa está sempre a aprender. E foi giro ver a dinâmica familiar [de ambas]. São duas atrizes muito talentosas, foi um prazer gigante trabalhar com elas."

