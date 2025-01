Tiago Teotónio Pereira faz parte do elenco de 'Vizinhos para Sempre', a série de humor da TVI e da Amazon Prime, que estreia no dia 18 de janeiro.

No evento de lançamento em que o Fama ao Minuto esteve presente, na quinta-feira, 9 de janeiro, em Lisboa, o ator falou da sua participação, dos projetos futuros e da vida familiar.

Tiago Teotónio Pereira, que interpreta um gestor de condomínio na série, e Rita Patrocínio, foram pais de Júlia há oito meses.

"A Camila adora a irmã, dão-se bem, não tem ciúmes, essa parte é espetacular. E, agora, a Júlia já está a começar a ter personalidade, o que é muito giro, até agora era só um bebé. Ela é muito mais calma do que a Camila, a Camila sai a mim, e a Júlia sai à Rita, mas tem muito sentido de humor. Está sempre a rir, nisso é igual à Camila, por isso estamos bem", referiu o ator aos jornalistas sobre as diferenças entre as duas filhas.

Quando questionado sobre se já existe vontade de um terceiro filho, respondeu: "Ainda estou meio traumatizado, ainda não durmo, portanto, ainda estou em choque com a segunda (risos). Mas está óptimo. Espero que não venha para já. Agora, ainda tenho que me esquecer que não dormi tanto tempo para voltar [a pensar nisso]."

"Nós estivemos um mês e tal doentes, a rodar os quatro, os meus pais também ficaram, toda a gente à nossa volta também ficou, a mais nova esteve a levar oxigénio no hospital. Foi um susto, é sempre um susto, ela é muito pequena e é sempre delicado, uma pessoa sente-se sempre meio impotente. Mas já está tudo bem, estamos a sair do lodo", concluiu Tiago Teotónio Pereira, acrescentando que "divide bem sempre tudo" com a mulher, e que "nada seria possível sem ela".