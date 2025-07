Como de costume, a família real espanhola já se encontra em Palma de Maiorca para as tradicionais férias.

Letizia, Sofía e Leonor foram fotografadas a passear pela cidade enquanto o rei de Espanha, Felipe VI, está a participar numa regata também na ilha.

Mãe e filhas foram até ao cinema Rívoli e a sua presença foi recebida com muito entusiasmo, como pode ver pela galeria de fotos. As três falaram e cumprimentaram a população.

Letizia, Leonor e Sofía escolhem looks de verão para passear por Palma de Maiorca

[Letizia, Sofía e Leonor, Palma de Maiorca 2025] © Getty Images

Com uma elevada temperatura na ilha, os looks queriam-se frescos. A rainha Letizia escolheu um vestido com um design geométrico, branco e preto, sem mangas e midi, da marca Carolina Herrera. Nos pés, a monarca optou por umas sandálias rasas pretas e uma carteira da mesma cor.

A princesa das Astúrias, Leonor, optou por umas calças palazzo verdes que combinou com uma peça da moda: um top em crochê da marca espanhola Mango. A mala em vime e pele pertence à marca maiorquina Whittelily.

A sua irmã mais nova, Sofía, usou um vestido também da Mango, preto e quase até aos pés, usando umas sandálias muito parecidas com as da mãe Letizia. Aliás, esta parece ser uma tendência na família real espanhola. É que há cerca de uma semana, nos Prémios Princesa de Girona 2025, Letizia também usou um look a combinar com uma das filhas, neste caso, Leonor.