Um dos pontos de destaque da família real espanhola na tradicional receção no Palácio de Marivent, em Palma de Maiorca, esta segunda-feira, dia 4 de agosto, foi o look que a princesa Leonor usou.

A filha mais velha dos reis de Espanha optou por um vestido em tons de azul e branco que já tinha sido usado anteriormente pela mãe, Letizia, no mesmo evento em 2023.

Trata-se de uma peça confortável e fresca, desenhada por Stella Jean. Um vestido midi com estampa em vários tons de azul num fundo branco.

O visual ficou completo com umas alpargatas em azul-marinho da Calzados Picón, empresa de Múrcia que trabalha com a Casa Real, uma vez que a rainha e as filhas têm vários modelos da marca, segundo a Vanitatis.

De referir que quando Letizia usou o mesmo vestido em 2023, a rainha escolheu na altura o mesmo tipo de calçado mas num tom branco.

O vestido não foi a única peça que a princesa Leonor 'reciclou'. O calçado da filha mais velha dos reis já tinha também sido usado anteriormente pela mãe, Letizia, em 2020. E a própria princesa reutilizou os mesmos em 2023 no Crisma da irmã, a infanta Sofía.

Veja na galeria as fotografias da princesa Leonor na tradicional receção no Palácio de Marivent e ainda o mesmo evento em 2023, quando a mãe Letizia usou o mesmo vestido.

A tradicional receção no Palácio de Marivent

Os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, marcaram presença na receção que todos os anos acontece no Palácio de Marivent, em Palma de Maiorca. Já a desfrutarem das tradicionais férias, a família real juntou-se para o evento real que este ano aconteceu na segunda-feira, dia 4 de agosto.

Quem também nunca falta a este encontro é a rainha emérita Sofia, que este ano voltou a não falhar apesar do estado de saúde delicado da sua irmã, a princesa Irene.

Pela primeira vez, as filhas de Felipe e Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia, também estiveram no evento real.