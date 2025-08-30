Margarida Corceiro viajou até Veneza, Itália, de maneira a marcar presença num evento organizado pela Armani. Na sua página de Instagram, na qual é seguida por mais de 1 milhão de pessoas, a atriz e modelo, de 22 anos, partilhou o visual que escolheu para a ocasião, o qual mereceu os mais diversos elogios.

Trata-se de um macacão sem ombros, em tons de nude e dourado, que destacou a sua elegância, dando-lhe ao mesmo tempo um toque de sensualidade.

Amigos e admiradores de Margarida Corceiro fizeram-lhe desde logo os mais diversos elogios.

"A mais gata", "linda" e "perfeita" foram alguns deles.

Vale notar que neste momento acontece na cidade o Festival de Cinema de Veneza que reúne as maiores estrelas do mundo do cinema. Fica a questão: será que a jovem beldade portuguesa foi convidada para posar na passadeira vermelha do evento?

Trabalho e amor não têm faltado a Margarida Corceiro

Este foi um ano preenchido e de grande sucesso para Margarida Corceiro a nível profissional. Para além das várias campanhas publicitárias que protagonizou enquanto modelo, a artista integrou o elenco da série 'Punto Nemo', da RTP, e foi uma das protagonistas da novela da TVI 'A Fazenda'.

Para além disso foi integrada na lista da Forbes Under 30, edição portuguesa, ao ser considerada uma das personalidades com menos de 30 anos mais influentes no país.

A nível amoroso, Corceiro também tem motivos para sorrir. Apesar de continuar a manter a maior discrição possível quanto ao seu namoro com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris, esta faz questão de o apoiar nas corridas mais importantes.

Foi o que aconteceu este mês de agosto. Depois de ter sido fotografada nos bastidores das corridas do piloto, o casalinho foi ainda 'apanhado' em clima de grande romance durante umas férias em Ibiza, conforme se pode ver em imagens captadas por paparazzi.

Afinal, como começou esta história de amor?

Os dois começaram por ser vistos juntos no Mónaco, em 2023, e foi aí que os rumores chegaram às redes sociais. Em 2024 chegou mesmo a ser noticiado, segundo o jornal The Sun, que a relação tinha acabado já que este admitiu publicamente que "não tinha namorada".

Em maio a modelo, de 22 anos, não faltou à prova de Fórmula 1 no Grande Prémio do Mónaco onde vibrou com a conquista de Lando e onde foi fotografada na companhia da mãe do piloto, Cisca Wauman.