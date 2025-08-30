O dia 8 de setembro marca o terceiro aniversário da morte da rainha Isabel II. Como tal, o príncipe Harry estará no Reino Unido nesta data para estar presente num evento muito especial para si.

O duque de Sussex foi patrono real da associação de ajuda a crianças WellChild por 17 anos e esta semana a organização confirmou que o príncipe estará uma vez mais presente na cerimónia dos prémios anuais, que acontece em Londres.

"Sou sempre muito privilegiado por poder estar nos WellChild Awards e por conhecer as incríveis crianças, famílias e profissionais que nos inspiram a todos com a sua força e espírito", revelou o duque num comunicado.

Este ano, a organização solidária celebra 20 anos de entrega dos prémios que homenageiam crianças doentes e os seus cuidadores.

"Durante 20 anos, estes prémios têm destacado a coragem de jovens que vivem com diagnósticos complexos e trazem luz aos seus dedicados cuidadores - famílias e profissionais - que apoiam todos os seus passos", acrescentou ainda Harry.

"Estas histórias relembram-nos o poder da compaixão, da conexão e da comunidade", completou.

Na cerimónia de 2024, Harry fez um discurso no falou sobre os desafios que sente ao ser pai, notando que tem sido uma "montanha russa". Contudo, ao ouvir as histórias inspiradoras das pessoas presentes na cerimónia, mostrou-se tocado "pelo cuidado que muitas mães, pais e familiares providenciam".

Esta será a 15.ª vez que o príncipe Harry assistirá ao evento. O príncipe manteve a sua relação com a WellChild, mesmo depois de ter deixado de ser membro sénior da realeza em 2020.

Príncipe Harry vai encontrar-se com o rei Carlos III? É pouco provável...

Não se sabe se durante esta ida ao Reino Unido, Harry ir-se-á encontrar com o pai, o rei Carlos III.

Este com certeza seria um desejo do príncipe, uma vez que numa entrevista à BBC que deu este ano, Harry notou que gostaria de fazer as pazes com o pai e deitar o passado para trás das costas. Contudo, este é um cenário cada vez mais improvável, ainda mais se se recordar os muitos ataques que o filho mais novo do monarca fez à instituição, sobretudo através da mulher, Meghan Markle, que notou não ter sido bem recebida na 'Firma'.

Numa entrevista que saiu este mês, Meghan Markle aproveitou para lançar mais uma farpa à família real, notando que na altura em que representava a coroa britânica não era ela própria, pelo que uma das coisas mais difíceis que teve de fazer foi enquadrar-se nas regras de protocolo que até então desconhecia existirem.