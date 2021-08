O chefe de cozinha Rui Ribeiro não resistiu e recriou o bolo do filhote de uma amiga. "Rápido de fazer, super esponjoso e delicioso!", como nos diz.

Diz-nos a chefe de pastelaria Rita Nascimento: "Não há ninguém que prove este bolo e não fique fã! A frescura do sabor do limão numa massa fofinha, pontuada por pequenas explosões de mirtilos, tornam o bolo húmido e irresistível!"

Este bolo é tão simples, tão fácil, tão fofo e tão bom. Cheira e sabe a verão, graças aos sabores do limão e do morango.

Um bolo super fofo no qual predomina a frescura do limão, a textura cremosa do queijo mascarpone e natas, servido com morangos.