Mousse de manga sem açúcar

Esta delícia demora dez minutos a preparar e só tem dois ingredientes, a manga e o creme de coco gelado.

Panna cotta de coco (sem açúcar e sem glúten)

Uma sugestão que se devora sem remorsos e com muita satisfação.

Gelado de café sem açúcar

Fica com uma cor linda, um sabor apetitoso e um creme de comer e chorar por mais. Com outra vantagem: não conta com açúcar processado.

O gelado de morango mais rápido de sempre e sem açúcar

A doceira Mafalda Agante partilha uma das receitas do seu mais recente livro. Uma proposta retirada do capítulo "Para devorar sem demoras" . E, como se vê, faz justiça à frase.