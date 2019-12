É hoje o dia em que vai conseguir as batatas assadas perfeitas

Todos já experimentámos aquele momento de anticlímax perante um estupendo assado, acabado de sair do forno, de carne ou peixe suculentos (porque não, também, de vegetais?), com todos os sucos fumegando de sabor e…as batatinhas são aquela “coisa”, insipida, mais cozida e menos assada, que se desfaz ao primeiro mimo com o garfo.

Bem, há remédio. Não lhe podemos garantir umas batatinhas perfeitas depois do desastre estar consumado, mas deixamos-lhe algumas pistas para as pôr à altura, antes de as levar ao forno. E, não se esqueça, nem toda a batata se presta a assar. Certifique-se de que compra um tubérculo que lhe garante um bom resultado (as batatas vermelhas, mais farinhentas, dão melhores assados). Já na cozinha, pré-aqueça o forno uns 20 minutos antes de começar o assado. Durante a confeção, vá regando as batatas com os sucos produzidos dentro da assadeira.

Um dos expedientes eficaz, passa por deixar as batatas de molho, em água fria, não mais do que dez minutos. Antes, descasque-as e corte-as em cubos. Seque-as bem em papel absorvente e disponha-as na assadeira, temperando-as como habitualmente (por exemplo, azeite – ou um pouco de banha de porco -, alho, pimentão-doce e um pouco de sal grosso. Não se importe de sujar as mãos). A água ajudará a libertar algum do amido das batatas, tornando-as mais estaladiças.