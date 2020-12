1. Antes de fritar batatas, descasque-as, corte-as em palitos e leve-as ao congelador por meia hora. Posto isto, seque-as em papel de cozinha. Quando fritas, ficarão estaladiças por fora e macias no interior.

2. Para salgar as batatas fritas de modo uniforme, coloque-as dentro de um saco de papel com uma porção de sal. Depois, sacuda o saco por alguns segundos para salgar uniformemente.

3. Se quiser assar no forno batatas com casca, besunte-as previamente com um pouco de manteiga. Ficarão com a casca intacta e mais saborosas.

4. Se a disponibilidade de tempo para assar as batatas for pouca, coza-as por dez minutos em água temperada de sal. Depois, é só levá-las ao forno quente, a 200 ºC. Verá que reduz consideravelmente o tempo do assado.

5. Quando cozer batatas, acrescente à água algumas gotas de limão ou de vinagre. As batatas não escurecerão durante o cozimento.

6. Um puré de batata ficará mais saboroso se lhe acrescentar, no final, uma clara batida em castelo firme.

7. Anote esta dica: o puré de batata também sairá melhor se lhe juntar uma colher de chá de fermento em pó. Bata bem e leve ao forno a 180 ºC por alguns minutos.

8. Não deite fora as cascas da batata. Lave-as bem, enxugue-as, frite-as em óleo quente. Tempera-as de sal e sirva-as como aperitivo.

créditos: Peter Schad/Unsplash

9. Convém conservar as batatas em local fresco, embora com temperaturas não inferiores a 6 ºC.

10. O excesso de luz, ou a sua total ausência, propiciam a germinação das batatas.

11. O tipo de cozinhado que melhor conserva os nutrientes da batata é o cozimento ao vapor. Neste caso, não retire a casca ao tubérculo. Lave-o bem, em água corrente, antes de o cozer.

12. No momento de descascar as batatas, há que ter em conta que a maior parte das suas proteínas se encontram junto à casca. Desta forma, evite desperdiçá-las com o corte.