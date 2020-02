Abacaxi

A coroa é um bom indicador do estado de amadurecimento desta fruta tropical. Puxe as folhas do abacaxi e, se estas saírem com facilidade, muito provavelmente a fruta já estará excessivamente amadurecida. Apalpando a base da fruta perceberá, também, se está em bom momento para consumo. Deve apresentar-se “tenra”, embora sem ceder excessivamente à pressão dos dedos. O odor do abacaxi deve ser adocicado, não avinagrado.

Abacate

Entrou na nossa rotina de consumo. Comece por lhe tomar a cor, que pode ir do verde vivo ao quase negro. Logo, interesse-se pelo brilho da casca, um bom indicador do bom estado de amadurecimento desta fruta. Evite abacates com manchas escuras e/ou orifícios. Prefira, para uso imediato, abacates que, quando pressionados com a palma da mão, cedem ligeiramente. Caso vá usar o abacate volvidos alguns dias, prefira-os mais rijos. Um bom método para avaliar o amadurecimento do abacate é extrair-lhe o pedúnculo. Se a base deste for verde, terá de aguardar pelo amadurecimento. Uma base amarela, pode consumir o abacate de imediato. Escura, esqueça-o, já passou o estado ideal de consumo. Finalmente, aplique a técnica do chocalho. Ou seja, agite o abacate. Se pressentir o caroço a bater na polpa, provavelmente o abacate está bom para consumo imediato.

Ameixa

Há as de diferentes cores, do grená ao amarelo e mesmo arroxeadas. Certifique-se que a pele está lisa e uniforme. Toque-lhes levemente. Devem ceder levemente à pressão da palma da mão, sem que estejam moles. Cheire-as. Vai-lhes perceber, quando em bom momento para consumo, um odor adocicado.

Banana

No caso das bananas, as manchas escuras de amadurecimento são um bom sinal para não adquirir a fruta. Opte por bananas levemente verdes. O amadurecimento desta fruta tropical dá-se rapidamente. Volvidas 24 horas, verá como as bananas adquiridas levemente verdes se encontram com um bonito tom amarelo.

créditos: Lifestyle

Cereja

Opte pelas que apresentam uma pele lisa e brilhante. Desmereça as de pele enrugada e pontos de amadurecimento. Cheire-as. Devem possuir um aroma adocicado. Os talos devem apresentar uma tonalidade verde.

créditos: Lifestyle

Coco

Quando secos, os cocos mais pesados possuem mais polpa. Pode, também, recorrer ao seguinte expediente: Bata no fruto com uma moeda. Se o resultado for um som oco, o coco em questão não será uma boa escolha.

Laranja

Opte pelos exemplares de casca lisa e tome-lhes o peso. Laranja de bom peso é, normalmente, sinónimo de fruta de bom sumo. Avalie a consistência da casca da laranja, rejeitando as que apresentem manchas de amadurecimento.

Manga

Não pressione a fruta com os dedos, irá “magoá-la” e criará manchas. Antes, pressione, ligeiramente, a manga com a palma da mão. Se a sentir ligeiramente mole, estará num bom ponto de amadurecimento. Cheire-a, deve apresentar um odor adocicado, nunca a “verde”.

Maçã

Independentemente da variedade, verifique a consistência na casca da maçã. Deve apresentar-se sem manchas de amadurecimento. Pressione a fruta ligeiramente entre a palma da mão e o polegar. Se sentir um estalido, a maçã está em bom estado para consumo. Naturalmente, deve incluir nas suas compras a maçã testada. O ponto que pressionou tenderá a amadurecer e não vai querer que o consumidor que se lhe segue encontre a maçã com um ponto de amadurecimento.