Sumo revigorante de chocolate e manteiga de amendoim

A banana confere a este sumo um toque cremoso. Este fruto é rico em vitamina B6, que ajuda a proteger da diabetes tipo 2 e a fortalecer o sistema nervoso.

Sumo espesso de chocolate e coco com sementes de chia

As sementes de chia são uma das fontes vegetais mais ricas de ácidos gordos, ómega-3. Contém antioxidantes que ajudam a proteger o corpo do envelhecimento precoce e do cancro.

Sumo de maçã fuji e abóbora

As abóboras são vegetais pobres em calorias e ricos em minerais como cobre, cálcio, potássio e fósforo. Não contêm gorduras saturadas ou colesterol e são um item aconselhado pelos nutricionistas em programas de perda de peso.