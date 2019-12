1. Escolha a farinha certa

Todos os tipos de farinhas têm uma quantidade diferente de glúten. Este vai decidir a densidade e textura do bolo. Por exemplo, se a intenção for obter um bolo leve e arejado, opte por farinha de trigo. Pelo contrário, para obter um bolo denso ou firme, a farinha de pão deve ser a escolhida.

2. Use ingredientes frescos

Pode parecer uma evidência o facto de usarmos ingredientes frescos. Contudo, não nos referimos apenas à fruta pois, muito madura, não acresce na qualidade do bolo. O fermento em pó, o bicarbonato de sódio, dentro dos seus prazos de validade, são uma mais valia para o bolo.

3. Não abuse do fermento ou do bicarbonato de sódio

É uso dizer-se que “não se fazem omeletes sem ovos”. Porém, há que saber quantos ovos usar. O mesmo se passa com o fermento e o bicarbonato de sódio. Mais, pode ser menos. Excesso destes ingredientes obriga o bolo a crescer ao ponto em que, o ar criado no seu interior, fá-lo abater. Siga as indicações da receita e, retenha que se esta pede um tipo específico de fermento, há que usá-lo.

4. Meça com precisão

Um bolo que assa no forno é um processo complexo. Se na chamada cozinha de tacho o rasgo de criatividade pode sair em abono do cozinheiro, na pastelaria as contas são outras. Assim, siga a receita ao grama, use as proporções exatas de ingredientes como farinha, açúcar, água, leite, fermento em pó, amido, etc. No final, o seu bolo pode estar muito seco ou quebradiço devido às medidas incorretas. Copos de medição e a balança de cozinha são instrumentos muito úteis em pastelaria.