O bolo de laranja do chefe de cozinha Rui Ribeiro. E não é que é facílimo

Preparação

Comece por ligar o forno nos 160 ºC.

Unte uma forma redonda com chaminé com manteiga e polvilhe com farinha. Reserve.

Coloque na taça da batedeira os ovos e o açúcar. Bata, na velocidade máxima, até triplicar o volume e obter um creme fofo esbranquiçado.

Reduza para a velocidade média e adicione, sem parar de bater, o óleo.

Peneire a farinha juntamente com o fermento e adicione-a à massa, envolvendo, à mão, com cuidado.

Por fim, adicione o sumo e a raspa da casca de uma laranja. Envolva.

Verta a massa na forma e leve ao forno durante cerca de 50 minutos. Para saber se o bolo está cozido, faça o teste picando com um palito que deverá sair seco.

Depois de cozido, retire o bolo do forno e deixe repousar em cima de uma rede.

Entretanto, num tachinho, faça ferver o sumo das duas laranjas juntamente com o açúcar.

Desenforme o bolo, espete-o com um palito ou com uma faca pequena afiada e regue-o com a calda.