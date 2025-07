Com morada no centro da cidade Invicta, no Arts Hotel Porto, o Café Arts é um espaço que conjuga cultura e gastronomia. Em julho, fruto da recente colaboração com a Associação Portuguesa das Artes e da Cultura, o hotel oferece um calendário para animar as noites mais longas e quentes do ano.

A programação arranca com um jantar especial onde o som da música jazz se funde com uma experiência gastronómica. Ao ar livre, no jardim do Café Arts, o chef Tiago Santiago convida a saborear um menu pensado para a ocasião, onde começa por servir um couvert com Padaria regional, Manteiga aromatizada, Azeite virgem-extra e Tapenade de azeitona. Em seguida, dá a provar uma Mini empada de vitela cremosa e maionese de trufa, dando o mote para os pratos principais.

A refeição segue com uma escolha entre o prato de peixe, um Filete de robalo com camarão, batata e moqueca, o prato de carne, que dá a provar uma suculenta Coxa de pato, servida com abóbora, pack choi e regada com molho de laranja, ou um Hambúrguer vegetariano. O momento doce da refeição é protagonizado por um Tiramisu artístico, com vinho do porto e decorado com frutos silvestres.

O jantar começa pelas 19h30, no dia 18 de julho e assume o valor de 35€ por pessoa, com água com e sem gás, refrigerantes, cocktail de boas-vindas e vinho branco ou tinto incluídos.

O dia 20 de julho será marcado por uma nova edição do clube de leitura InCulta, um encontro à volta dos livros e da partilha, que acontece entre as 15h00 e as 17h00. O evento, de acesso gratuito, começa com um momento de leitura individual e culmina num momento de convívio e interação entre os participantes.

O Arts Hotel Porto encerra a agenda cultural do mês de julho com uma celebração à tradição portuguesa. No dia 26 de julho, os clássicos do Fado serão interpretados ao vivo no jardim do Café Arts, acompanhando um jantar especial, pensado para desfrutar em boa companhia.

Começam por chegar à mesa o couvert habitual e um Croquete de vitela com maionese de caril e lima, seguidos de Pernil com arroz de enchidos ou o típico Bacalhau à Minhota. A refeição termina com um Mil folhas de morango. A Noite de Fado começa pelas 19h30 e está disponível por 45€ por pessoa, incluindo água com e sem gás, refrigerantes, cocktail de boas-vindas, vinho branco ou tinto, vinho do Porto e café.

A reserva do lugar em qualquer uma das experiências pode ser realizada através do telefone 227 662 110ou através e-mail reception@artshotelporto.com