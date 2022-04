Faz-se com três ingredientes esta sobremesa expresso para quando o tempo é pouco e o desejo de algo doce pede urgência.

Vai querer ter esta cocada na sua mesa do lanche, a acompanhar um chá ou um café. Também não cai mal com uma limonada. Uma sugestão a partir do livro "A Cozinha Low Carb da Alê".

Os deliciosos e irresistíveis quindins numa versão a partir do livro “Estou Farto de Cozinhar…E Agora?”

As bananas castanhas e com manchas são muitas vezes postas de lado - muitos de nós deitam-nas fora logo quando o seu potencial está prestes a revelar-se. Aproveitadas da forma certa, dão um prato delicioso, saudável e fácil de fazer. A sugestão é da To Good To Go.

Testada, provada e aprovada. Esta mousse de lima com adição de iogurte grego é deliciosa.

A doceira Mafalda Agante partilha uma das receitas do seu mais recente livro. Uma proposta retirada do capítulo "Para devorar sem demoras". E, como se vê, faz justiça à frase.