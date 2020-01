No século XVI, mais concretamente em 1543, um navio chinês com três marinheiros portugueses a bordo, António da Mota, Francisco Zeimoto e António Peixoto, dirigia-se a Macau. Quis o destino meteorológico, traduzido numa tempestade, que o navio se afastasse para a ilha do sul do Japão, Tanegashima. A dupla de antónios e Francisco foram os primeiros europeus a pisar no solo japonês.

Os nipónicos, a mãos com uma guerra civil, começaram a negociar armas com os portugueses. Ao que parece a permuta com Portugal incluiu outros itens, neste caso alimentares.

Em 1639 quando os nossos antepassados foram banidos do Japão haviam deixado uma marca indelével na cozinha local, uma receita de feijão-verde, envolto em polme e, depois, frito, os nossos peixinhos da horta. Um preparo que, nas longas travessias oceânicas, permitia aos navegadores conservar os vegetais por períodos mais dilatados.

Em terras nipónicas os peixinhos da horta entraram nos hábitos japoneses, estando na origem do “Tempura [da palavra latina Têmporas -associada à Quaresma e ao jejum], um alimento básico da cozinha do país asiático desde então”.

Na época em que entravam no Japão os nossos peixinhos já traziam carreira feita em território luso. Não se conhece, contudo, a origem deste petisco arreigado à região da Estremadura, singelo na confeção, o que é exemplo de uma cozinha criativa tendo por base poucos ingredientes.