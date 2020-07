Continua: “Num tacho, depois de a água levantar fervura, coloca-se o peixe e deixa-se cozinhar cinco minutos ou quando o rabo do peixe sair com facilidade. Retira-se do lume, junta-se água fria ao tacho e deixa-se o peixe arrefecer. Só se alima o peixe no final do dia ou no dia seguinte”.

O processo de alimar o carapau não é mais do que lhe retirar a pele e a serrilha por completo.

Tradicionalmente, os carapaus alimados são servidos após terem sido temperados generosamente com azeite, vinagre ou limão e bastante alho laminado ou esmagado. Também é usual adicionar-se cebola e salsa a gosto.

Ficam algumas dicas de como preparar estes carapaus alimados à moda algarvia

1. Retire a espinha do umbigo do peixe (pode pedir assim no mercado) para que a sua polpa fique mais firme;

2. Pode, ainda, solicitar na banca do peixe que prepare logo os carapaus para serem alimados;

3. Opcionalmente, mergulhe o pescado em água fria, antes de servir, para dessalgar mais um pouco.