É claro que este sabor intenso tem de ser cultivado. Gosto e odor trabalham em conjunto e há que superar o impacto primeiro de uma sala de tachos fumegantes de cheiro amoniacal. Artur recorda os tempos em que petiscava, ainda menino, a Caneja de Infundice. “Comíamos a caneja à beira-mar. E garanto-lhe, não havia constipação que nos pegasse”.

Hoje em dia, ainda de acordo com Artur Gama “só três pescadores confecionam regularmente a Caneja de Infundice”, um prato que reza a lenda, nasceu precisamente na comunidade piscatória. Certo dia, um marítimo esqueceu-se de uma posta de caneja, depois de lavá-la em água do mar, embrulhando-a em papel de jornal. Volvidos 15 dias dá-se conta do peixe e do seu forte odor a amoníaco.

Não obstante, o pescador cozinha a caneja por não lhe encontrar aspeto estragado. Depois da confeção, percebe que o peixe adquire elevação de sabor. Está criado o prato e nasce a história.

“Depois de amanhada a caneja é-lhe feita uma salga e, posteriormente, o peixe é embrulhado em panos brancos (de preferência de linho). Isolam-se as postas umas das outras. Nenhuma posta deve permanecer em contacto físico direto com as postas adjacentes”.

“Embrulha-se ou acondiciona-se num saco de serapilheira e reserva-se num sítio escuro e fresco. Outra alternativa é colocar na parte inferior do frigorífico, previamente fechada num saco de plástico. Deixa-se em repouso cerca de 8 a 15 dias. Quanto mais tempo estiver a curar ou curtir mais infundice ganha a caneja”.

Os mais afoitos podem testar esta especialidade gourmet nas suas cozinhas. Mas, atenção, que se preparem, para duas semanas de queixas da vizinhança.