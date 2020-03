O processo de produção do alho negro é antigo e com origem reivindicada por diferentes países, Coreias, Japão e Tailândia, estão entre as nações que chamam a si a maternidade deste ingrediente milenar. Provavelmente, tal como em outros processos fermentativos, casos do vinho e da cerveja, a “invenção” do alho negro será fruto do acaso.

Algumas cabeças de alho esquecidas, sob condições ideais, resultaram no escurecimento do produto. Depois, a argucia de alguém que não viu neste alho de aspeto “feroz” um alimento degradado, antes enobrecido. O tempo fez o resto, disseminou-o por inúmeras cozinhas e também na medicina oriental.

Como certo, atualmente, temos as condições necessárias para obtermos este alho de sabor suave, caramelizado e muito apreciado como tempero. O alho negro perde a acidez que lhe reconhecemos na vida anterior. Dulcifica e há quem lhe reconheça uma textura semelhante à das passas, embora com um remoto travo ao sabor característico do alho. Contudo, não lhe vamos encontrar, após a ingestão, a inconveniência de um hálito carregado.

Um coadjuvante de pratos como, por exemplo, pizas (há quem lhe encontre, inclusivamente, um travo substituto das trufas), aromatizante de azeites ou mesmo em pó para um remate final das massas.

Calor, vento e humidade. Este é o trio de características ambientes que tem de cooperar para obtermos este alho negro. Depois, paciência e controlo sobre os elementos descritos atrás. Quarenta dias depois de iniciar o processo, vamos encontrar o alho escurecido, com tonalidades que vogam entre o negro profundo e o castanho-escuro.

A temperança é, de facto, um dos elementos principais para a produção deste alho. Há que escolher espécies com mais massa e menos água (por exemplo, espécies chinesas), mimar as cabeças inteiras do alho dentro da estufa onde, ao longo dos dias do processo, se alteram as condições de temperatura e de humidade, entre os 60 ºC e os 70% de humidade e os mais de 80 ºC e os 95% de humidade.