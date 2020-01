Quando esmagado, cortado ou apertado o alho liberta um intenso aroma, denominado odor aliáceo.

- O desagradável hálito a alho elimina-se mastigando um grão de café ou uma folhinha de hortelã.

- Para descascar o alho com facilidade pode demolhá-lo em água morna. A casca sairá rapidamente.

- Para retirar o cheiro de alho das mãos, esfregue-as com salsa fresca e de seguida lave-as bem em água corrente.

- Outro método que evitará ter as mãos impregnadas com o cheiro do alho é aquecê-lo por 20 a 30 segundos no microondas. Isto antes de de o descascar. Acresce que conseguirá remover mais facilmente as cascas.

- Leite, borras de café, sal, estão entre os ingredientes naturais que cooperam na remoção do odor a alho das mãos. Esfregue um destes ingredientes nas mãos e, de seguida, passe-as em água corrente, sem sabão ou detergente.

- Se pretender conservar alguns dentes de alho no frigorífico, esmague-os e junte-lhes sal, guardando-os num recipiente bem fechado.

- Se não lhe agrada trincar o alho, pode sentir-lhe o sabor esfregando com um dente de alho alguns cubinhos de pão torrado e, depois, junte estes a uma sopa ou salada.

- Coloque os dentes de alho descascados dentro de um vidro com óleo de cozinha. Assim eles não ficam ressecados e o óleo pode ser usado depois como molho de saladas

- A crença popular afirma que, se comer pão fortemente temperado com alho não ficará embriagado com o vinho. Na dúvida, experimente, mas nada de volante, não vá o Diabo tecê-las.