Vanessa Hudgens, de 36 anos, aguarda a chegada do segundo filho, fruto do casamento com o atleta de basebol Cole Tucker. A novidade foi dada pela atriz no Instagram, com esta a exibir a sua barriguinha.

Vanessa Hudgens vive uma fase muito feliz! A atriz, de 36 anos, está grávida pela segunda vez. A novidade foi dada pela estrela dos filmes de 'High School Musical' (pelos quais ficou conhecida) na sua página de Instagram este sábado, dia 12 de julho. O bebé é fruto do casamento com o marido, Cole Tucker, e surge quase um ano depois de Hudgens ter dado à luz o primeiro filho de ambos. A atriz deu a notícia partilhando uma série de imagens nas quais posa com o companheiro e onde exibe orgulhosamente a sua barriguinha. "Segunda ronda!", realçou na legenda da publicação. Na semana passada, Vanessa Hudgens já tinha feito uma partilha dedicada ao marido, uma vez que este completou 29 anos de vida. "Feliz aniversário ao meu melhor amigo/amante/companheiro de vida", escreveu a artista. "És tudo para mim. Ninguém é melhor", completou. Não ficando indiferente à declaração, Cole respondeu. "És a melhor mamã, obrigada". O atleta de basebol divide a mesma data de aniversário com o primeiro filho em comum do casal, que também nasceu a 3 de julho (de 2024). Na altura foi o TMZ quem revelou em primeira mão que a personalidade estava grávida, algo que esta lamentou publicamente. "Estamos desapontados que a privacidade da nossa família tenha sido desrespeitada e explorada durante este momento especial devido à ganância de uma câmara de longo alcance que alimenta a imprensa. Apesar disso, a mamã, o papá e o bebé estão felizes e saudáveis", referiu à época. Posteriormente, Vanessa encantou tudo e todos ao posar grávida na passadeira vermelha da cerimónia dos Óscares, ao surgir mais radiante que nunca com um vestido em veludo preto de manga comprida. Vanessa Hudgens grávida pela primeira vez na passadeira vermelha dos Óscares em 2024© Getty Images As primeiras notícias do romance de Vanessa Hudgens e do atleta surgiram em novembro de 2020. Os dois acabaram por anunciar o noivado em fevereiro de 2023 e deram o nó em dezembro desse ano, numa cerimónia que aconteceu em Tulum, México. Numa entrevista ao Entertainment Tonight, em abril de 2021, a artista revelou-se mais apaixonada que nunca. "Ele é perfeito para mim", realçou. "Estou [feliz]. Estou mesmo. Acho que é muito importante ser-se grato por tudo o que se tem na vida. Tenho feito disso uma prioridade e sinto que a magia tem acontecido cada vez mais", completou.