Vanessa Hudgens foi mãe pela primeira vez no início de julho, fruto do casamento com Cole Tucker, com quem deu o nó em dezembro de 2023, no México. Uma nova fase da sua vida que marca este 2024.

Este sábado, dia 14 de dezembro, a atriz completa 36 anos e é a primeira vez que festeja a data com o filho nos braços.

Tem sido um ano marcante para a estrela de 'High School Musical'. Por isso, em jeito de homenagem neste dia especial, reunimos algumas imagens de Vanessa Hudgens captadas ao longo de 2024. Veja na galeria.

Leia Também: Vanessa Hudgens publica fotografia rara com o marido