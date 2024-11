Vanessa Hudgens partilhou uma imagem de uma saída a dois com o marido, Cole Tucker, na sua conta de Instagram.

A atriz mostrou um momento divertido, a rir-se e a posar para a câmara, com os seus seguidores no domingo, 25 de novembro.

Hudgens surge com um vestido de cetim vermelho e um casaco preto, e com o cabelo solto e ondulado. Enquanto Tucker aparece com umas calças slim cinzentas, um casaco a condizer e uma camisa branca por baixo.

Vanessa e Cole casaram em dezembro de 2023 e foram pais no verão deste ano.