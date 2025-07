Tendo estado na estrada com a digressão Cowboy Carter, Beyoncé surpreendeu tudo e todos no espetáculo que realizou em Las Vegas no passado sábado, dia 26 de julho.

A cantora trouxe a palco, de surpresa, as ex-colegas da banda Destiny's Child Kelly Rowland e Michelle Williams. Há anos que o trio não se juntava num concerto.

As artistas, como seriam de esperar, deram tudo e levaram a plateia do Estádio Allegiant ao rubro com um medley de vários sucessos icónicos.

Inicialmente, Beyoncé 'desapareceu' do palco, descendo num elevador que tinha no mesmo. De repente, a cantora voltou a surgir perante a plateia, no mesmo elevador a meio do palco, mas desta vez com Kelly Rowland, de 44 anos, e Michelle Williams, de 46. De seguida, começou a tocar 'Lose My Breath' (de 2004) com as artistas a 'desfilarem'. Os gritos de euforia foram imediatos.

O trio concluiu a atuação com a música 'Bootylicious' (de 2001). "Aplausos para as Destiny's Child!", disse Beyoncé após abraçar as colegas e antes de estas saírem do palco. Depois foi o momento da filha mais velha de Beyoncé 'brilhar', Blue Ivy Carter, de 13 anos. E ficou tudo gravado em imagens que foram partilhadas nas redes sociais.

De recordar que o último espetáculo das Destiny's Child foi em 2018, quando Beyoncé atuou no Coachella. O trio também se juntou fora do palco com as ex-integrantes da banda LaTavia Roberson e LeToya Luckett na digressão mundial 'Renaissance' de Beyoncé, em 2023, relata ainda a People.

As Destiny's Child foram uma banda criada originalmente em Houston no início dos anos 90. O álbum de estreia do grupo chegou em 1998, 'Destiny's Child', e o terceiro e último álbum, 'Destiny's Fulfilled', foi lançado em 2004.

A People destaca também que este encontro entre Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams no palco em Las Vegas acontece depois de as artistas terem sido vistas em vários espetáculos na digressão Cowboy Carter.

Ainda no início de julho, Michelle Williams marcou presença no concerto de Beyoncé em Washington, D.C.. Por sua vez, Michelle Williams não faltou ao espetáculo de Beyoncé em Paris, em junho.

No passado sábado, dia 26 de julho, chegou ao fim a digressão Cowboy Carter depois de ter passado por Los Angeles, Chicago, Nova Iorque, Londres, Paris, Houston, Washington, DC, Atlanta e Las Vegas.

Neste último concerto, além da grande surpresa das Destiny's Child, a cantora contou com a presença de outros convidados especiais como Shaboozey e o marido Jay-Z - com quem tem em comum a filha Blue Ivy Carter e os gémeos Rumi e Sir (que nasceram em junho de 2017).

De recordar que durante a digressão, Beyoncé sofreu alguns percalços. Além de ter ficado pendurada num carro, também ficou suspensa num cavalo mecânico.

Leia Também: Beyoncé suspensa em cavalo mecânico durante concerto (após susto)

Leia Também: "Parem". Beyoncé interrompe concerto após ficar pendurada em carro