No dia 21 de novembro, Beyoncé e Kelly Rowland demonstraram o seu apoio a Michelle Williams durante o seu grande regresso à Broadway.

As Destiny's Child reuniram-se nos bastidores na noite de abertura de 'Death Becomes Her', cuja protagonista é Michelle Williams, que interpreta Viola Van Horn.

Beyoncé e a sua mãe, Tina Knowles, documentaram a noite através de uma série de publicações nas redes sociais.

No dia 23 de novembro, a cantora partilhou também uma montagem de um vídeo no Instagram com a sua música, 'II Most Wanted'. O vídeo curto apresentou uma série de fotografias e vídeos, incluindo alguns de Williams enquanto representava e alguns do palco do teatro.

Numa publicação à parte, a artista partilhou também no Instagram algumas fotos e vídeos semelhantes que capturaram a essência da noite. Na legenda, a Beyoncé escreveu apenas: "Minha Belle".

Por sua vez, Tina Knowles também comemorou a ocasião nas redes sociais, partilhando o mesmo vídeo que Beyoncé no Instagram.

"É sempre bom ver as Destiny's Child juntas", escreveu na legenda. "Vimos a Michelle arrasar neste papel! Ela falou como um anjo e parecia uma deusa! Amigas que se apoiam e que se amam".

