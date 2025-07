Um dia após a morte de Hulk Hogan, a mulher da estrela do wrestling 'quebrou o silêncio' e prestou-lhe uma homenagem através das redes sociais.

Esta sexta-feira, dia 25 de julho, Sky Daily fez uma publicação no Instagram, onde mostrou uma fotografia de ambos e começou por escrever: "Não estava preparada para isto... e o meu coração está despedaçado."

"Ele estava a enfrentar alguns problemas de saúde, mas acreditava que íamos superá-los. Tinha tanta fé na força dele. Achei que ainda tínhamos mais tempo", lamentou.

"Esta perda é repentina e impossível de processar. Para o mundo, ele era uma lenda... mas para mim, ele era o meu Terry. O homem que amava. O meu companheiro. O meu coração", desabafou.

"O Hulk amava muito os fãs e, apesar do crescente desconforto físico, fez tudo o que pôde para aparecer, dar autógrafos, tirar fotos e estar com as pessoas que o apoiaram durante todo o processo. Vocês significavam tudo para ele. Ele acreditava em Cristo, e conforta-me saber que a sua alma está em paz", pode ainda ler-se na partilha.

Por fim, Sky Daily pediu para que "o mantenham nas orações" enquanto todos os que o amavam estão a processar esta "nova realidade".

Terry Bollea, mais conhecido como Hulk Hogan, morreu na quinta-feira, dia 24 de julho, aos 71 anos. De acordo com a imprensa internacional, as autoridades e serviços de emergência foram chamados à casa da estrela do wrestling, na Flórida. Tudo indica que tenha sofrido uma "paragem cardiorrespiratória".

Hulk Hogan foi levado para um hospital próximo, onde foi depois declarado o óbito.