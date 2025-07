Dwayne Johnson foi um dos rostos conhecidos que recorreram às redes sociais para prestar uma homenagem a Hulk Hogan. A estrela do wrestling morreu na quinta-feira, dia 24 de julho, aos 71 anos.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 25 de julho, Dwayne Johnson lamentou a partida do "amigo" e "herói de infância".

"Descansa em paz, Terry Bollea, também conhecido como The Immortal Hulk Hogan", começou por escrever.

"Para milhões de crianças, foste um herói de infância - inclusive para mim", acrescentou.

Na mesma partilha, Dwayne Johnson - conhecido como The Rock - recordou o dia em que pegou na faixa 'Hulkster' de Hulk Hogan durante uma exibição no Madison Square Garden em 1984, depois de a estrela do wrestling a ter atirado para a multidão durante uma luta.

"Fui o sortudo que apanhei a faixa quando atiraste para a plateia. Naquela noite estavas a lutar contra o 'Sr. Maravilhoso' Paul Orndorff. Ficaste chocado e muito feliz depois da luta porque disseste-me que aquela era a tua última faixa e que, se não fosse através de mim, não terias como fazer mais faixas como aquela. Prometeste que irias mandar fazer mais e que me darias uma faixo do Hulkster como agradecimento", relatou.

"Um mês depois, no Madison Square Garden, foi exatamente o que fizeste. Mantiveste a tua palavras, com um aperto de mão e um 'obrigado, miúdo'", lembrou depois Dwayne Johnson. "E isso significou muito para aquele miúdo de 12 anos", acrescentou.

"Apenas 17 anos depois, e ainda um miúdo de 29 anos, estava no ringue à tua frente. Um dos meus heróis do wrestling", recordou também na mesma publicação, onde acrescentou ainda um vídeo da sua luta com Hulk Hogan. Um momento único que fez questão de destacar nesta partilha emotiva.

"Descansa em paz, Terry Bollea, também conhecido como Hulk Hogan", escreveu, por fim. Veja a publicação na íntegra:

De recordar que o pai de Dwayne Johnson, Rocky Johnson, era na altura membro da WWF (hoje WWE) ao lado de Hulk Hogan.

Dwayne Johnson ingressou na WWE em 1996 e tornou-se uma das maiores estrelas da sua época, entre as décadas de 1990 e 2000, como The Rock.

Hulk Hogan morreu na quinta-feira, dia 24 de julho, aos 71 anos. De acordo com a imprensa internacional, as autoridades e serviços de emergência foram chamados à casa da estrela do wrestling, na Flórida. Tudo indica que tenha sofrido uma "paragem cardiorrespiratória".

Hulk Hogan foi levado para um hospital próximo, onde foi depois declarado o óbito.