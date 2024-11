"Há literalmente uma ilha de lixo flutuante no meio do oceano neste momento. Acho que se chama Porto Rico". Esta foi a frase que o humorista Tony Hinchcliffe rematou no passado domingo, 27 de outubro, num comício de campanha de Donald Trump, no Madison Square Garden.

Consequentemente, uma onda de apoio de celebridades de origens porto-riquenhas a Kamala Harris emergiu.

A atriz e cantora Jennifer Lopez, cujos pais nasceram em Porto Rico, partilhou um vídeo de Harris no Instagram, naquele que foi o seu primeiro gesto de apoio à candidata democrata e não tardou a envolver-se na campanha, marcando presença na mesma esta quinta-feira, 31 de outubro. O comício aconteceu em Las Vegas.

Jennifer Lopez afirmou convictamente que a campanha de Donald Trump ofendeu "todos os latinos deste país" com o seu comício de domingo.

"No Madison Square Garden, Trump mostrou-nos quem ele realmente é e como ele realmente se sente", rematou Lopez. "Não foram apenas os porto-riquenhos que ficaram ofendidos naquele dia, ok? Foram todos os latinos deste país, foi a humanidade e qualquer um de caráter decente".

Também o rapper Bad Bunny mostrou o seu descontentamento perante os comentários de Hinchcliffe. A estrela porto-riquenha publicou na sua página de Instagram, um vídeo de um concerto que deu em 2021, em San Juan, e no qual destacou, em espanhol, o orgulho que sente pela ilha. A acompanhar o vídeo, Bad Bunny legendou: "lixo".

Veja a publicação abaixo.

Kamala Harris tem vindo a apresentar uma lista crescente de celebridades e músicos que mostram o apoio à vice-presidente. Nos últimos dias da corrida à presidência, Harris tem procurado atrair eleitores negros, na Geórgia, e latinos, no Oeste. Essa lista abrange, por exemplo, as lendas da música Stevie Wonder e Bruce Springsteen, que se apresentaram na campanha que decorreu no estado norte-americano da Geórgia.

"Este também é o nosso país", disse Lopez na quinta-feira à noite.

Em determinado momento, a cantora lutou contra as lágrimas. "Sabem uma coisa? Deveríamos estar emocionados. Deveríamos estar chateados. Deveríamos estar assustados e indignados. Deveríamos. A nossa dor importa. Nós importamos. A vossa voz e o vosso voto importam".

