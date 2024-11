As eleições norte-americanas acontecem já na terça-feira, dia 5 de novembro, e várias foram as celebridades que apoiaram publicamente a candidata democrata Kamala Harris, que concorre à presidência contra o republicano Donald Trump.

Do mundo da música, do cinema, ou do entretenimento, nomes como Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Bad Bunny, John Legend, Beyoncé ou Eminem, mostraram o seu apoio, votaram de forma antecipada ou participaram em ações de campanha de Harris.

Entre elas, contam-se até celebridades que são republicanas, como é o caso do ator e ex-governador do estado da Califórnia Arnold Schwarzenegger, um dos mais recentes a expressar a sua intenção de voto.

Carregue na galeria para conhecer 19 famosos que apoiaram publicamente Kamala Harris e Tim Walz.

