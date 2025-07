Jennifer Lopez sofreu um problema no que ao look diz respeito enquanto atuava em Varsóvia, capital da Polónia, no dia 25 de julho.

Durante o concerto no estádio PGE Narodowy - que faz parte da digressão 'Up All Night: Live in 2025' - a artista estava a agradecer aos fãs por terem marcado presença no espetáculo, e nisto a saia brilhante dourada que estava a usar caiu ao chão.

Jennifer Lopez quando entrou no palco já estava com problemas no visual, pois tinha um bailarino a tentar prender a saia por trás, mas não conseguiu evitar que a mesma se soltasse e que ficasse de cuecas perante a plateia.

No entanto, não deixou que este momento estragasse o concerto e mostrou-se superior ao percalço sofrido.

Como podemos ver nas imagens captadas e que foram parar à Internet, a cantora tornou o incidente mais leve. "Estou aqui de cuecas", brincou depois de ter ficado sem a saia. "[...] Ainda bem que estava com cuecas. Não costumo usar", comentou ainda.

O seu bailarino voltou a tentar ajudá-la a prender a saia, mas com o pouco sucesso em cumprir tal tarefa, Jennifer Lopez acabou por atirar a saia para a plateia. "Fiquem com ela", disse. Veja o vídeo do momento na partilha abaixo:

As reações dos internautas não tardaram a chegar e com muitos elogios. "Ela é adorável e lidou com isto como uma profissional", disse um seguidor, cita a People.

De recordar que Jennifer Lopez celebrou recentemente os seus 56 anos de vida, no dia 26 de julho. A data foi comemorada numa festa que juntou vários amigos, entre eles alguns dos seus músicos e dançarinos. E não faltou um bolo de três andares, além da animação.