Flávio Furtado completou mais um ano de vida. O apresentador e comentador resolveu assinalar com pompa e circunstância os seus 48 anos de vida. Para tal organizou um festão em sua casa.

"Se a vida te der limões… faz uma festa de anos. E agora tenta lá adivinhar qual é o tema?", escreveu na rede social Instagram, anunciando que o tema escolhido para a celebração foram... Limões.

A festa de aniversário de Flávio Furtado, que contou com uma decoração alusiva ao tema, decorreu no jardim de sua casa, reunindo assim os amigos mais próximos para um jantar à beira da piscina.

Entre os convidados marcaram presença vários nomes conhecidos, tais como Teresa Guilherme, Zulmira Garrido, Marta Gil e o casal Bruna Gomes e Bernardo Sousa.

O aniversariante teve ainda direito a um bolo de dois andares, o que deixou clara a dimensão da festa.

"Mais um ano, mais uma volta ao sol… e que melhor forma de celebrar do que com os do costume? White Party [festa branca] cá em casa, cheia de boa onda, gargalhadas, dança e muito carinho à mistura. Das centenas de fotos que ficaram deste momento incrível, aqui estão só algumas (as que podem ser partilhadas). Obrigado por fazerem parte - o coração sai cheio", declarou ao aniversariante na sua página de Instagram.

Às suas palavras, o rosto da TVI juntou as melhores fotografias do evento. Curiosos? Espreite a galeria para ver as imagens.

Flávio Furtado terminou formação recentemente

Foi nas primeiras semanas de junho que Flávio Furtado anunciou ter terminado três anos de formação na Universidade Lusófona.

"Já tenho o resultado do esforço dos últimos três anos dentro desta lata! E além da formação, da Lusófona, levo estes cromos. São os melhores do mundo. Foram os melhores colegas que poderia ter tido", enalteceu na rede social Instagram, onde partilhou os registos do momento em que recebeu o diploma.